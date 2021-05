Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo prêt à remplacer Mbappé au PSG ? La réponse !

Publié le 4 mai 2021 à 19h15 par A.C.

Plusieurs médias en Italie parlent d’un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour Cristiano Ronaldo, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022.

Si la prolongation de Neymar est imminente, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, les choses se passent moins bien pour celle de Kylian Mbappé. Ainsi, sans un accord, le Paris Saint-Germain pourrait bien être obligé de le vendre à un an de la fin de son contrat. Pour le remplacer, Leonardo semble d’ailleurs déjà rêver en grand. Le directeur sportif du PSG lorgnerait tout simplement Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux plus grandes stars du football actuel. Le premier est en fin de contrat avec le FC Barcelone, tandis que le second pourrait quitter la Juventus.

Le PSG, une simple hypothèse pour Cristiano Ronaldo ?