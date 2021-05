Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une destination surprise pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 4 mai 2021 à 13h45 par Th.B.

Pourtant annoncé au le PSG ou à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait prendre tout le monde à revers en choisissant de finir là où tout a commencé pour lui.

Témoignant de la situation contractuelle de Cristiano Ronaldo à la Juventus, son contrat courant jusqu’en juin 2022, le PSG estimerait qu’il y aurait un joli coup à jouer cet été. D’autant plus que la star de la Vieille Dame cultiverait des envies d’ailleurs à en croire Tuttosport qui avançait dernièrement que quand bien même le club bianconeri parvenait à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo prendrait la décision de quitter l’équipe turinoise tout en étant prêt à scinder en deux son salaire de 31M€ actuel pour rejoindre le PSG ou Manchester United. Ce serait néanmoins vers un autre club que Ronaldo se dirigerait.

Finir au Sporting Lisbonne, le souhait de Cristiano Ronaldo