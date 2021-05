Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de pouce donné par Mourinho dans le dossier Milik ?

Publié le 4 mai 2021 à 18h10 par T.M.

Du côté de l’OM, on s’inquiète à propos de l’avenir d’Arkadiusz Milik. Et alors que le Polonais est annoncé un peu partout, une piste pourrait bien s’envoler…

Arkadiusz Milik sera-t-il encore à l’OM la saison prochaine ? Depuis l’arrivée du Polonais en janvier dernier, la question ne cesse de se poser. En effet, bien que Pablo Longoria persiste à dire qu’il a le contrôle sur le buteur de 26 ans, son avenir pourrait s’écrire loin de l’OM en raison d’une clause libératoire à hauteur de 12M€ qui figurerait dans son contrat. Une ouverture dont voudrait profiter de nombreux clubs et pas des moindres. De l’autre côté des Alpes, l’ancien de Naples garde une très belle cote, notamment auprès de la Juventus. Et alors que Milik pourrait filer dans les Piémont, l’AS Rome ne semble aujourd’hui plus être en course.

Sans Sarri, pas d’arrivée à l’AS Rome ?

Ces derniers jours, la piste menant à l’AS Rome a également été évoquée à de nombreuses reprises pour Arkadiusz Milik. La raison ? L’arrivée annoncée de Maurizio Sarri sur le banc du club romain. Ancien entraîneur de Naples, il aurait donc pu amener Milik dans ses valises, mais cela ne se passera pas comme ça. En effet, ce mardi, à la surprise générale, l’AS Rome a annoncé que son futur entraîneur sera José Mourinho, récemment remercié par Tottenham. Par conséquent, sans Sarri, il semblerait donc difficile de voir Milik filer dans la capitale italienne.