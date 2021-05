Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit la porte s'ouvrir pour le successeur de Mbappé !

Publié le 4 mai 2021 à 15h45 par D.M.

A en croire la presse anglaise, le PSG pourrait chercher à recruter Jadon Sancho en cas de départ de Kylian Mbappé. Et le Borussia Dortmund serait prêt à vendre l'ailier lors du prochain mercato estival.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé fait durer le suspense au sujet de son avenir. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le joueur français souhaite prolonger son bail d’un ou deux ans afin de garder la main mise sur la suite de sa carrière et faciliter un possible départ vers le Real Madrid. Interrogé une nouvelle fois sur l’avenir de Mbappé avant la rencontre face au FC Metz le 24 avril dernier, Leonardo a laissé planer le mystère : « Tout est clair, on sait la situation de Kylian, il sait ce que l’on pense. Il a un an et deux mois de contrat et ne va pas finir son contrat et son lien. Aujourd’hui il n'y a rien de plus que ça, mais tout le monde parle (…) On est optimiste en général ».

Le BVB ouvre la porte à un départ de Sancho