Mercato - PSG : Le clan Neymar prépare un énorme coup pour son avenir !

Publié le 4 mai 2021 à 18h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Neymar semblait tout proche de prolonger ces dernières semaines, mais la perspective d'un départ prend désormais de l'ampleur.

L'avenir de Neymar fait de nouveau parler. Et pour cause, bien qu'il ait un accord pour prolonger au PSG jusqu'en 2026 avec une option pour une saison supplémentaire, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Brésilien n'a officiellement rien signé avec le club de la capitale. Une situation qui jette un froid sur son avenir puisque son bail actuel court jusqu'en juin 2022. Et ces derniers jours, la presse espagnole relancé les rumeurs envoyant Neymar au FC Barcelone. En coulisses, l'entourage du numéro 10 du PSG serait d'ailleurs actif.

Le père de Neymar garde le contact avec le Barça