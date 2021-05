Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour mettre fin à un gros problème, Puel se tourne vers le FC Nantes !

Publié le 5 mai 2021 à 3h30 par A.M.

En quête d'un attaquant depuis de longs mois, Claude Puel aurait jeté son dévolu sur Randal Kolo-Muani auteur d'une saison pleine avec le FC Nantes.

Ce n'est plus un secret, l'AS Saint-Etienne cherchera à recruter un avant-centre cet été. Et pour cause, les Verts ont connu deux gros échecs sur le marché avec M'Baye Niang, dont le prêt à capoter dans les derniers instants des négociations, et avec Mostafa Mohamed qui s'est finalement engagé à Galatasaray. Par conséquent, l'ASSE a finalement obtenu le prêt d'Anthony Modeste qui a rapidement tourné au flop. Opéré d'une pubalgie, l'attaquant français retournera à Cologne en fin de saison.

L'ASSE sur Kolo-Muani