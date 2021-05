Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Montpellier pousse pour Dall’Oglio !

Publié le 4 mai 2021 à 18h15 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, Olivier Dall’Oglio est courtisé par Montpellier pour succéder à Michel Der Zakarian. Et les Héraultais poussent en coulisses.

Clap de fin pour Michel Der Zakarian. Alors que les discussions avaient repris et qu’en interne, on imaginait de plus en plus MDZ poursuivre l’aventure héraultaise, une décision a été prise pour mettre un terme au cycle Der Zakarian. A présent, le MHSC cherche un nouveau coach et s’intéresse notamment au profil d’Olivier Dall’Oglio, actuellement à Brest.

Dall’Oglio toujours sous contrat…

Le 25 avril dernier, le10sport.com révélait la piste Dall’Oglio pour Montpellier, lui le natif d’Alès, qui ne serait pas contre revenir dans sa région natale. Une information qui se confirme un peu plus après l’officialisation du départ de Michel Der Zakarian à l’issue de la saison. En coulisses, les dirigeants montpelliérains poussent pour tenter de finaliser la venue d’Olivier Dall’Oglio. Reste à savoir combien Brest pourrait demander pour laisser partir son entraîneur. En effet, le technicien des Bretons est encore sous contrat jusqu’en juin 2022…