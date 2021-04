Foot - Mercato - Montpellier

EXCLU - Mercato - Montpellier : Dall’Oglio sur la short-list

Publié le 25 avril 2021 à 18h55 par Alexis Bernard mis à jour le 25 avril 2021 à 19h47

Si Montpellier a repris les discussions avec Michel Der Zakarian pour prolonger son contrat, le profil d’Olivier Dall’Oglio ne laisserait pas insensible.

Comme révélé par le10sport.com cette semaine, la tendance redevient favorable pour Michel Der Zakarian du côté de Montpellier. En fin de contrat, le technicien héraultais voit ses chances de prolonger grandir. Mais au MHSC, on continue d’envisager une option dans laquelle Der Zakarian quitte le club à l’issue de la saison. Plusieurs profils sont étudiés depuis le début de l’année. Et d’après nos sources, celui d’Olivier Dall’Oglio en fait partie. Sous contrat avec Brest, il est sur les tablettes de Strasbourg et Lyon. Montpellier fait également des clubs intéressés. Natif d’Alès, Olivier Dall’Oglio verrait d’un très bon œil le fait de revenir dans sa région natale.