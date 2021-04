Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En coulisses, Moise Kean prépare son départ...

Publié le 25 avril 2021 à 18h30 par A.C.

Prêté par Everton au Paris Saint-Germain, Moise Kean pourrait bien plier bagages à la fin de la saison.

Après son explosion à la Juventus à seulement 17 ans, Moise Kean a enchainé deux saisons très compliquées, avec un prêt décevant à l'Hellas Verona puis un départ à Everton. Vendu près de 30M€, Kean n’a marqué que deux buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues avec les Toffees. Changement de club cet été... et changement radical de carrière ! Arrivé au Paris Saint-Germain en toute fin du dernier mercato estival, Kean a marqué pour l’instant 18 buts, soit neuf fois plus qu’en Premier League ! Mieux, l’Italien est peu à peu devenu une pièce importante pour le PSG, sous les ordres de Thomas Tuchel comme sous celles de Mauricio Pochettino. Pas étonnant donc que, comme nous vous l'avons expliqué sur le10sport.com, Leonardo cherche à le garder le plus longtemps possible ! Problème, le PSG n’a réussi à insérer aucune option d’achat l’été dernier, lors des négociations avec Everton.

Moise Kean a posé ses conditions à la Juve

Plusieurs médias à travers l’Europe ont parlé ces derniers jours de la détermination de Leonardo dans ce dossier. Pour CBS , maintenant que la prolongation de Neymar est acquise, le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait se concentrer sur d’autres dossiers et donc notamment l’avenir de Moise Kean. Mais le véritable danger pour le PSG reste le club formateur de Kean. Ce dimanche encore, Tuttosport assure que l’Italien est une des grandes priorités de la Juventus pour cet été. Avec les possibles départs de Paulo Dybala, d’Alvaro Morata ou encore de Cristiano Ronaldo, les Bianconeri voudraient rapatrier le prodige de Vercelli. D’ailleurs, un retour à la Juventus ne déplairait pas à Kean ! Toujours à en croire Tuttosport , l’attaquant souhaiterait toutefois avoir l’assurance d’une place de titulaire indiscutable à Turin.

