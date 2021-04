Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance l’opération Kean !

Publié le 19 avril 2021 à 17h45 par A.C.

Leonardo souhaite garder Moise Kean, qui n’est pour le moment que prêté au Paris Saint-Germain par Everton, sans aucune option d’achat.

Arrivé en toute fin du mercato estival, Moise Kean n’a pas tardé à se faire une place au Paris Saint-Germain. Profitant notamment des absences de Mauro Icardi, l’Italien a produit d’excellentes prestations et la question sur son avenir s’est rapidement posée. Le prêt de Kean se termine en effet en juin prochain et aucune option d’achat n’a été insérée dans les négociations avec Everton. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Kean souhaite rester au PSG, mais son ancien club de la Juventus souhaite le récupérer, tandis qu’Everton semble vouloir tirer le maximum d’argent d’un possible transfert.

Les vraies négociations commencent pour Kean