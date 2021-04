Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ de Raphaël Varane se confirme sérieusement !

Publié le 19 avril 2021 à 16h30 par La rédaction

Alors qu’il dispute actuellement sa dixième saison au Real Madrid, Raphaël Varane envisagerait de changer de club durant l’été, et Florentino Pérez ne serait pas opposé à ce départ…

De gros changements pourraient survenir au Real Madrid dans les prochains mois. Réélu à la tête du club merengue jusqu’en juin 2025, Florentino Pérez souhaite en effet frapper fort sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif de Zinedine Zidane et jouer les premiers rôles en vue de l’inauguration du nouveau Santiago Bernabéu en 2022. Kylian Mbappé et Erling Haaland sont notamment visés par Florentino Pérez, mais des départs majeurs pourraient également avoir lieu lors du prochain mercato. Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos se rapproche de la sortie puisque les négociations pour sa prolongation traînent en longueur, les deux camps n’arrivant pas à se mettre d’accord pour un nouveau contrat. Alors que Raphaël Varane était appelé à devenir le nouveau patron de la défense madrilène, le Français pourrait lui aussi plier bagage une fois le mercato estival ouvert.

Varane vendu cet été ?

Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane songerait en effet sérieusement à changer d’air dès la fin de la saison d’après les informations du quotidien AS . L’international français, recruté à l’été 2011, a tout connu chez les Merengue et souhaiterait ainsi découvrir un nouveau challenge sportif. De son côté, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de retenir son joueur si celui-ci venait à demander son départ. La direction ne souhaite en aucun cas le voir partir libre à l’issue de son contrat et attendrait un montant avoisinant 70M€ pour acter son transfert. Raphaël Varane ne manque pas en tout cas pas de pistes pour rebondir puisque les noms du PSG et de Manchester United sont évoqués depuis plusieurs mois. Et d’après les récentes informations de Bild , Thomas Tuchel serait également très intéressé par le champion du monde tricolore afin de renforcer la charnière centrale de Chelsea.

