Mercato - OM : Que doit faire Florian Thauvin pour son avenir ?

Publié le 5 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Pour le moment, Florian Thauvin n’a toujours pas tranché pour son avenir, lui qui arrive au terme de son contrat avec l’OM. Que doit-il alors faire ?

Cet été, à l’OM, il y aura de nombreux départs. Alors que certains joueurs seront poussés vers la sortie, d’autres partiront libres, arrivant au terme de leur contrat. Et ils sont nombreux dans cette situation à l’instar notamment de Florian Thauvin. Souvent annoncé sur le départ, le champion du monde pourrait donc enfin partir et étant donné qu’il sera gratuit, il y aura du monde pour venir le récupérer. Néanmoins, entre Thauvin et l’OM, l’histoire pourrait ne pas être encore terminée puisqu’une prolongation est encore possible…

Plusieurs options pour Thauvin !

Il y a quelques semaines encore, il est quasiment écrit que Florian Thauvin allait quitter l’OM, lui qui figurerait notamment sur les tablettes du Milan AC, du FC Séville ou encore des Tigres. Mais avec l’arrivée de Jorge Sampaoli et le projet que veut mettre en place Pablo Longoria, la tendance a bien évolué pour Thauvin, qui envisagerait désormais de plus en plus de prolonger. D’ailleurs, le nouvel entraîneur de l’OM aimerait bien le conserver la saison prochaine. Prolonger ou partir ? Tel est donc le dilemme qui se présente devant Florian Thauvin qui devra prendre une décision dans les prochaines semaines.



Alors, que doit faire Thauvin pour son avenir ?