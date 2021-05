Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme bombe lâchée sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 5 mai 2021 à 19h15 par T.M.

Dernièrement, il était annoncé que le PSG avait formulé une offre de contrat à Lionel Messi. Et dans la capitale, Leonardo planifierait bel et bien l’arrivée de la star du FC Barcelone.

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n’a toujours pas tranché concernant son avenir. Et pour cela, l’Argentin devrait attendre la fin de la saison. Que fera alors la star de 33 ans ? Sa priorité irait visiblement aux Blaugrana, mais rien n’est encore fait pour Joan Laporta, qui doit trouver les bons arguments pour retenir Messi, d’autant plus que les finances actuelles du club ne donnent pas une énorme marge de manoeuvre. Et dans le même temps, les prétendants se positionnent, à l’instar notamment du PSG. Marcelo Bechler avait même annoncé une offre de contrat de 2 ans et une année supplémentaire en option du club de la capitale pour Lionel Messi.

Un PSG autour de Lionel Messi ?