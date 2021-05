Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola, Agüero… Lionel Messi avait un plan pour son avenir !

Publié le 5 mai 2021 à 12h00 par H.G.

Alors qu’il serait maintenant plus proche de prolonger son contrat au FC Barcelone que de s’en aller, Lionel Messi aurait un temps souhaité rejoindre Manchester City.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi voit son avenir être l’objet de nombreuses spéculations depuis maintenant plusieurs mois. L’été dernier, l’international argentin souhaitait déjà s’en aller, lassé des mauvais résultats du club catalan. Seulement voilà, l’Argentin a finalement été retenu par Josep Maria Bartomeu et il aurait désormais changé son fusil d’épaule concernant ses envies d’ailleurs. Désormais, ce n’est effectivement plus la question d’un départ qui est le plus avancée dans la presse, mais bien celle d’une prolongation de son contrat grâce à la présence de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone.

Lionel Messi voulait retravailler avec Pep Guardiola