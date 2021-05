Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme doute affiché dans le dossier Depay ?

Publié le 5 mai 2021 à 10h30 par D.M.

Courtisé par de nombreux clubs européens, Memphis Depay souhaiterait rejoindre le FC Barcelone. Mais au sein du club catalan, son profil ne ferait pas l'unanimité.

Arrivé à l’OL en 2017, Memphis Depay vivrait ses derniers matches sous le maillot lyonnais. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’international néerlandais n’envisagerait pas de prolonger son bail et souhaiterait rejoindre un club plus huppé à l’intersaison. Courtisé par l’Inter, l’Atlético ou encore la Juventus, Depay souhaiterait porter les couleurs du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo , l’attaquant se serait même rendu en Catalogne ces derniers jours afin de rechercher un appartement. Et ce mercredi, le média espagnol en remet une couche sur une possible arrivée de Depay au Barça.

Des doutes sur Memphis Depay au Barça