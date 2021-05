Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Memphis Depay, ça chauffe en Catalogne !

Publié le 5 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Étant prêt à snober des clubs comme l’Atletico de Madrid, l’Inter ou la Juventus, Memphis Depay aurait déjà visité des maisons à Barcelone.

Le FC Barcelone serait très proche de recruter Memphis Depay. En effet, l’attaquant polyvalent et capitaine de l’OL voit son contrat arriver à expiration au mois de juin. Et à l’instant T, rien ne laisserait présager d’une éventuelle prolongation dans le Rhône. La semaine dernière, Memphis Depay se serait rendu à Barcelone dans l’optique de visiter plusieurs potentiels futurs domiciles s’il venait à signer en faveur du FC Barcelone selon Mundo Deportivo.

Une recherche de maison et un intérêt croissant à Barcelone