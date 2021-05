Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est écrit pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 5 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo, le joueur de la Juventus pourrait avoir déjà tout prévu à ce sujet.

Suite à l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions au stade des huitièmes de finale, un énorme froid a été jeté sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugais dispose pourtant d’un contrat jusqu’en 2022, il pourrait s’en aller dès cet été. Pour aller où ? Alors que le PSG, Manchester United et le Real Madrid ont été annoncés comme des possibles points de chute pour Cristiano Ronaldo, c’est un autre club que le quintuple Ballon d’Or viserait : le Sporting Portugal.

Un retour au Sporting ?