Foot - Juventus

Juventus : L’énorme sortie d’Adrien Rabiot sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 4 mai 2021 à 4h15 par T.M.

Depuis 2019, Adrien Rabiot est le coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Un joueur qui impressionne l’international français.

Cela fait maintenant 2 saisons qu’Adrien Rabiot porte le maillot de la Juventus. Après la fin de son aventure tumultueuse au PSG, son club formateur, le milieu de terrain a décidé de filer à l’étranger et de s’engager ainsi avec la Vieille Dame. Depuis, Rabiot a ainsi rejoint un effectif rempli de stars à Turin avec notamment un certain Cristiano Ronaldo. Et face au quintuple Ballon d’Or, le joueur de 26 ans est admiratif.

« Un talent naturel, mais il n’y a pas que ça… »