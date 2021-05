Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros changement confirmé pour Memphis Depay !

Publié le 5 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, Memphis Depay est annoncé avec insistance vers le FC Barcelone. Et son sélectionneur national, Frank De Boer, semble confirmer la tendance d’un départ vers un cador étranger pour son protégé…

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OL devrait voir partir libre Memphis Depay à l’issue de la saison. L’attaquant néerlandais arrive en fin de contrat, et Jean-Michel Aulas n’aura vraisemblablement pas les moyens de le prolonger d’ici-là, d’autant que Depay est toujours annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone. D’ailleurs, son sélectionneur national Frank De Boer a évoqué l’avenir du joueur de l’OL et semble lui promettre un départ vers une grosse écurie cet été.

« Il peut travailler dans n’importe quel club »