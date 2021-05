Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel élément favorable pour Paris dans le dossier Messi !

Publié le 5 mai 2021 à 1h45 par La rédaction

Un nouvel élément révélé par le média UOL apparaît en faveur du PSG dans le dossier Messi. Explication.

En ce début de semaine, le média brésilien UOL apporte de nouvelles révélations dans le dossier Messi, indiquant que le joueur avait fait savoir au PSG qu’il ne souhaitait plus être seul à porter une équipe, et qu’en clair, le club maximiserait ses chances de le convaincre en conservant Neymar et Mbappe.

La lassitude de Messi à Barcelone…

A l’analyse, une telle prise de position de l’attaquant argentin apporte un nouvel élément en faveur du PSG. En effet, cela témoigne de la lassitude que connaît Messi à Barcelone, où il est justement en situation de porter l’équipe, ce que le club catalan ne sera pas en état de changer cet été compte tenu de sa situation financière extrêmement fragile. La marge de manœuvre du PSG apparaît donc bien réelle.