Mercato - Barcelone : Ce message fort sur l'avenir de Memphis Depay !

Publié le 4 mai 2021 à 20h00 par La rédaction

À quelques semaines de l'Euro, Frank De Boer, le sélectionneur néerlandais livre son sentiment sur l'avenir de Memphis Depay, en fin de contrat avec l'OL.

Auteur d'une saison excellente avec l'OL, Memphis Depay vit certainement ses dernières heures sous le maillot lyonnais. En fin de contrat avec les Gones le 30 juin prochain, l'attaquant néerlandais est annoncé un peu partout en Europe mais surtout au FC Barcelone où Ronald Koeman l'apprécie particulièrement. Si rien n'est encore décidé concernant son avenir, Memphis Depay semble bien résister à la pression des médias l'envoyant à droite, à gauche alors que son équipe est actuellement en plein sprint final pour terminer sur le podium de Ligue 1.

De Boer voit grand pour le futur de Memphis Depay