Mercato - Barcelone : Laporta a son plan pour recruter Haaland !

Publié le 4 mai 2021 à 19h00 par La rédaction

Alors que le dossier Erling Haaland s’enflamme un peu plus chaque jour, une nouvelle information est tombée ce mardi. Le FC Barcelone et son président Joan Laporta auraient un plan pour faire venir le Norvégien en Catalogne.

Convoité par tous les plus grands clubs d’Europe, et notamment le FC Barcelone et le Real Madrid, Erling Haaland incarne l’avenir du football. Alors que son club, le Borussia Dortmund s’est montré plutôt tranquille sur la situation et confiant à l’idée de garder le Norvégien, du côté des prétendants, on se presse pour trouver le moyen parfait d’attirer Erling Haaland. C’est le cas du FC Barcelone et de son président Joan Laporta qui pourrait avoir trouvé le plan parfait pour s'offrir Haaland.

Le plan du Barça pour Haaland