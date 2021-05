Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une solution idéale pour l’avenir de Dario Benedetto ?

Publié le 4 mai 2021 à 18h30 par T.M.

Relégué au second plan à l’OM, Dario Benedetto pourrait bien devoir prendre la porte cet été pour se relancer loin de la Canebière. Et pour l’Argentin, un scénario idéal pourrait bien se profiler…

A l’été 2019, l’OM avait tenté un pari en allant chercher Dario Benedetto à Boca Juniors pour qu’il devienne le « grantatakan » tant recherché sur la Canebière. Une tentative qui ne porte actuellement pas ses fruits puisque l’Argentin n’est qu’un second choix pour Jorge Sampaoli, lui préférant Arkadiusz Milik à la pointe de l’attaque. Face à cela, Benedetto pourrait bien décider d’aller voir ailleurs pour obtenir plus de temps de jeu. Et alors qu’il avait été dernièrement question d’une arrivée à Cadix, dont son agent est l’actionnaire majoritaire, Dario Benedetto n’avait également pas caché son envie de revenir un jour à Boca Juniors. « L’envie de revenir à Boca est toujours présente. Je suis venu avec ma famille en France et nous avons juré de revenir un jour. Cela dépend de beaucoup de choses. Actuellement, je suis content à Marseille, je suis en train de réaliser mon rêve de jouer en Europe et j’en profite énormément. Revenir à Boca ne dépend pas moi, mais de la direction qui est actuellement en place », avait-il alors confié.

« Ça ne me surprendrait pas que Benedetto revienne à Boca »