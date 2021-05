Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a tranché pour son avenir !

Publié le 4 mai 2021 à 23h10 par H.G.

Alors que son nom a été avancé pour éventuellement prendre la succession de Ronald Koeman, Xavi devrait finalement bientôt prolonger son contrat à Al-Sadd.

La continuité de Ronald Koeman au FC Barcelone a plusieurs fois été remise en question cette saison. Il faut dire que le club catalan ne vit pas un exercice 2020/2021 de tout repos, et ce en dépit du fait qu’il soit toujours pleinement engagé dans la course au titre en Liga, à deux unités de l’Atlético de Madrid (74 points contre 76). Ainsi, il a été annoncé à de nombreuses reprises que cette première saison sur le banc du FC Barcelone pourrait être la dernière pour Ronald Koeman et que Xavi prendrait alors sa succession cet été. Seulement voilà, tout cela ne devrait pas se produire…

Xavi va prolonger, mais il gardera la mainmise sur son avenir