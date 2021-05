Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un nouveau signal fort pour De Ligt !

Publié le 5 mai 2021 à 13h00 par A.C.

Frank de Boer, actuel sélectionneur de Pays-Bas et ancien du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet du choix de Matthijs de Ligt.

Du temps est passé, mais en Catalogne on s’interroge toujours sur l’échec Matthijs de Ligt. En 2019, les dirigeants du FC Barcelone pensaient en effet faire coup double avec Frenkie de Jong et le capitaine de l’Ajax Amsterdam. Ce dernier a finalement surpris tout le monde en rejoignant la Juventus de Cristiano Ronaldo. Mais le retour de Joan Laporta à la présidence et encore plus l'arrivée de Ronald Koeman, semblent avoir relancé ce dossier. Plusieurs sources assurent que le Barça souhaiterait rattraper son erreur et donc convaincre De Ligt de quitter la Juve.

« De Ligt a tout pour devenir un jour le capitaine de la Juve »