Mercato - PSG : Manchester City à l'origine d'un coup de tonnerre pour Mbappé ?

Publié le 5 mai 2021 à 10h45 par A.M.

Toujours en pleine réflexion pour son avenir, Kylian Mbappé devrait prochainement trancher concernant sa prolongation de contrat au PSG. Et l'élimination contre Manchester City ne plaiderait pas en la faveur des Parisiens.

Le temps presse. A mois d'un mois de la fin de la saison, Kylian Mbappé n'a toujours pas trancher pour son avenir alors que son contrat s'achève en juin 2022. Et le PSG commencerait à s'impatienter puisque la réponse de l'attaquant français donnerait le ton du mercato à venir. Interrogé à ce sujet mardi soir, Leonardo a d'ailleurs préféré botter en touche : « Honnêtement, ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit. On doit être fier de ce qu’on a fait. Notre objectif, c’est de gagner (...) Je suis optimiste pour le futur . » Et pourtant, l'élimination contre Manchester City pourrait coûter cher dans ce feuilleton.

L'élimination contre City pourrait peser dans la réflexion de Mbappé