Mercato - Real Madrid : Zidane aurait définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 5 mai 2021 à 10h00 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid jusqu’en juin 2022 comme le stipule son contrat, Zinedine Zidane ne compterait pas quitter la Casa Blanca avant la fin de son engagement et serait satisfait de son équipe ainsi que du club dans son ensemble.

Lors de ses passages en conférence de presse, à l’instar de son homologue Ronald Koeman qui se trouve dans la même situation contractuelle que lui au FC Barcelone, Zinedine Zidane est régulièrement interrogé sur son avenir sur le banc du Real Madrid. En effet, sous contrat jusqu’en juin 2022 à la Casa Blanca, Zidane s’est montré quelque peu irrité au cours de la saison concernant la perpétuelle remise en question des performances de son effectif et sur sa continuité en tant que coach de l’équipe championne d’Espagne en titre et en lice pour un nouveau sacre en Ligue des champions. Taulier de Zidane, Toni Kroos faisait récemment passer le message suivant au cours d’un point presse. « Je crois que Zidane va continuer. Si je suis bien informé, je pense qu'il lui reste une année de contrat, donc je pense qu'il le fera ». Malgré tout ce qui se dit sur sa personne, Zidane ne prévoirait pas de plier bagage cet été.

Quoi qu’il arrive, Zidane devrait continuer à Madrid !