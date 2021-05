Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Kroos prend position pour l'avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 4 mai 2021 à 21h00 par La rédaction

Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Chelsea ce mercredi, Toni Kroos s'est notamment prononcé sur l'avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid.

Alors que le Real Madrid est en ballotage défavorable avant d'aborder sa demi-finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea à Stamford Bridge, l'avenir de Zinédine Zidane pose toujours question en Espagne. À un an de la fin de son contrat, Zidane quittera-t-il le Real ? C'est en tout cas une option qui semble possible. Mais du côté de Madrid et des joueurs notamment, on apparaît très serein par rapport à la situation.

Kroos calme le jeu sur Zidane