Mercato : Allegri, Pirlo... Le feuilleton Zidane est totalement relancé !

Publié le 4 mai 2021 à 17h30 par A.C.

Au Real Madrid, on semble avoir activé une toute nouvelle piste pour remplacer Zinedine Zidane... qui pourrait également voir une énorme occasion se présenter !

Le mercato estival va être riche en rebondissements, mais pas seulement pour les joueurs. Plusieurs bancs européens pourraient changer de propriétaire... et pas des moindres ! Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022, Zinedine Zidane pourrait claquer la porte à la fin de la saison, tout comme il l’a fait en 2018. D’ailleurs, comme à l’époque, Zidane est encore en course pour une victoire en Ligue des Champions. Mais la situation semble avoir changé au Real Madrid. Plusieurs médias espagnols évoquent en effet la possibilité de voir Zidane continuer au moins jusqu’en juin 2022, alors qu’en Italie une porte semble se fermer, avec la Juventus qui souhaiterait miser sur Massimiliano Allegri en cas de départ d’Andrea Pirlo.

Pérez active de nouveau la piste Allegri !

Pourtant, Tuttosport évoque ce mardi un incroyable jeu à trois bandes avec pour objet les postes d’entraineur de la Juventus et du Real Madrid. D’après les informations du quotidien italien, le Real Madrid aurait décidé de relancer la piste Massimiliano Allegri tout récemment. Il faut dire qu’en 2018 déjà, lorsque Zinedine Zidane quittait le Real Madrid, le président Florentino Pérez avait approché l’Italien en essuyant un refus. Cette fois, Allegri semble bien déterminé à reprendre du service, après deux années sabbatiques. Il Corriere dello Sport et La Gazzetta dello Sport l’ont toutefois lié ces derniers mois au Napoli ou encore à plusieurs écuries de Premier League comme Manchester United ou Arsenal. Reste à voir si les sirènes madrilènes seront plus fortes...

La Juventus pourrait en profiter avec Zidane