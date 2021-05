Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce protégé de Zidane annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 4 mai 2021 à 14h00 par D.M.

Recruté en juillet 2019 au Real Madrid, Eder Militao a fait part de son envie de rester au sein du club espagnol jusqu'à la fin de sa carrière.

Formé à Sao Paulo, Eder Militao avait fait le grand saut vers l'Europe en rejoignant Porto en 2018. Le défenseur ne sera resté qu’un an au Portugal puisqu’en juillet 2019, il prenait la direction du Real Madrid contre un chèque de 50M€. Agé de 23 ans, Militao a connu des débuts compliqués, mais ces dernières semaines, le joueur a retrouvé du temps de jeu en l’absence de Sergio Ramos. Auteur de bonnes prestations cette saison, l’international brésilien s’est prononcé sur son aventure au Real Madrid et a fait part de son envie de terminer sa carrière au sein du club espagnol.

« Je veux entrer dans l'histoire du Real Madrid »