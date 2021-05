Foot - Mercato

Mercato : Boudjellal promet du lourd pour remplacer Anelka !

Publié le 5 mai 2021 à 8h53 par La rédaction

Au lendemain de l'annonce du départ de Nicolas Anelka de son poste de directeur sportif du Hyères FC, Mourad Boudjellal ne perd toutefois pas ses ambitions et évoque la succession de l'ancien attaquant du PSG.