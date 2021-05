Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone attendrait un geste de Neymar !

Publié le 5 mai 2021 à 10h15 par Th.B.

Alors que la presse ibérique envoie Neymar au FC Barcelone avec encore plus d’insistance depuis l’élimination du PSG en Ligue des champions mardi soir, le Barça ne bougerait pas tant que l’attaquant du PSG n’aurait pas clairement fait connaître son intention d’arborer de nouveau la tunique blaugrana.

Malgré l’épopée du PSG en Ligue des champions subitement arrêtée dans la fraîcheur de Manchester mardi soir pourrait bien avoir redistribuée les cartes du feuilleton Neymar. Jusqu’à il y a quelques semaines, le Brésilien se montrait ouvertement prêt à prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG et le10sport.com vous assurait qu’un nouveau bail le liant au club jusqu’en 2026 avec une option pour une année supplémentaire avait été convenu, bien que rien n’ait été signé. Nasser Al-Khelaïfi serait en attente de ladite signature si l’on en croit les informations divulguées par SPORT . Mais il se pourrait qu’elle n’arrive jamais compte tenu de l’évolution du dossier Lionel Messi au FC Barcelone.

Neymar, le moment de vérité approche !