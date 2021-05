Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une idée derrière la tête avec Mohamed Salah !

Publié le 5 mai 2021 à 18h45 par T.M.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG voudrait se tourner Mohamed Salah. Un choix qui s’expliquerait par des raisons précises du côté du Qatar.

Alors que Kylian Mbappé semble s’éloigner un peu plus chaque jour du PSG, il faudra donc prochainement se pencher sur la question de sa succession. Un dossier qui serait déjà à l’étude dans les bureaux de Leonardo. Ainsi, comme le révèle Le Parisien ce mercredi, malgré les pistes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il existerait une grande priorité au PSG pour pallier ce possible départ de Mbappé : Mohamed Salah. Et du côté du Qatar, cette piste menant à l’Egyptien, sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool, pourrait bien faire l’unanimité…

Un rêve de longue date pour le Qatar