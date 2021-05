Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien activé une piste colossale pour oublier Mbappé !

Publié le 5 mai 2021 à 15h30 par Th.B. mis à jour le 5 mai 2021 à 15h33

Pour combler le potentiel vide que laisserait Kylian Mbappé cet été, le PSG songerait de plus en plus à Mohamed Salah qui cocherait toutes les cases, y compris les demandes de Mauricio Pochettino.

Avec Kylian Mbappé, Leonardo semble avancer les yeux bandés. En effet, contrairement à Neymar avec qui le directeur sportif est parvenu à trouver un terrain d’entente pour un nouveau contrat le liant au PSG jusqu’en 2026 avec une option pour une année supplémentaire, le dossier Mbappé n’en est clairement pas à ce stade. Et alors que la saison arrive à son dénouement, rien ne laisse entendre à l’instant T que Kylian Mbappé prolongera son contrat qui court jusqu’à l’été 2022. Pire, comme Le Parisien l’a confié ce mercredi, l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions face à Manchester City ne jouerait pas en faveur du PSG pour la prolongation de Mbappé. Depuis quelques semaines à présent, les décideurs du Paris Saint-Germain sembleraient avoir ouvert plusieurs dossiers dans l’optique de pallier l’éventuel départ de Mbappé à l’intersaison. Des noms comme Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo sont liés au champion de France, mais ils ne sont plus la piste la plus chaude à l’instant T bien que leurs situations contractuelles avec le FC Barcelone et la Juventus seraient un avantage pour le PSG.

La piste Salah prendrait de l’ampleur dans la direction parisienne !

Ce mercredi, Le Parisien via son journaliste Dominique Séverac a confirmé la piste Mohamed Salah initialement révélée par The Transfer Window Podcast puis plus récemment par Téléfoot . Certes, Messi et Ronaldo resteraient des possibilités, mais l’option Salah semble à ce jour être plus concrète. Et on ne s’y tromperait pas dans les bureaux du PSG. Au cours de discussions regroupant l’état-major du Paris Saint-Germain, le nom de l’ailier de Liverpool est revenu avec insistance selon le quotidien de la capitale. D’ailleurs, l’international égyptien ne se voit pas prolonger chez les Reds , où une fin de cycle pourrait rapidement survenir, comme il l’a fait savoir à Sky Sports en début de semaine. « Personne ne me parle de ça, donc je ne peux pas en dire davantage. Personne dans le club ne me parle de quoi que ce soit alors je ne sais pas. ». Un départ, bien qu’il soit contractuellement lié à Liverpool jusqu’en juin 2023 et que son entraîneur Jürgen Klopp ait à maintes reprises assuré qu’il poursuivrait dans le club dans la foulée des rumeurs l’envoyant au Real Madrid ou au FC Barcelone, ne serait pas à écarter d’autant plus que les Reds ne sont pour le moment pas qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Et il se pourrait bien que l’international égyptien soit le profil parfait pour répondre aux besoins et exigences de Mauricio Pochettino.

Un joueur fait pour la philosophie de Pochettino