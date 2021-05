Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce troublante d'Aouchiche sur son avenir !

Publié le 5 mai 2021 à 15h10 par A.M.

Annoncé proche d'une prolongation de contrat, moins d'un an après son arrivée à l'ASSE, Adil Aouchiche assure toutefois que ce n'est pas sa priorité pour le moment.

Formé au PSG, Adil Aouchiche a refusé de signer son premier contrat professionnel à Paris malgré le forcing de Leonardo. En quête de temps de jeu, le jeune milieu offensif s'est finalement engagé avec l'ASSE l'été dernier. Et Claude Puel a tenu sa promesse puisqu'Adil Aouchiche joue beaucoup cette saison. Apparu à 31 reprises en Ligue 1, dont 20 titularisations, l'ancien Parisien n'a raté que 4 rencontres de Championnat ce qui en fait l'un des 10 joueurs les plus utilisés par le club stéphanois.

«Je ne me pose pas trop de questions sur l'avenir»