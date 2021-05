Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo affiche une étonnante volonté pour l'avenir de Di Maria !

Publié le 5 mai 2021 à 14h15 par A.M.

Suite à l'élimination du PSG contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, Daniel Riolo réclame de la concurrence pour Angel Di Maria.

Ces derniers jours, Angel Di Maria a prolongé son contrat d'une saison plus une en option. Une bonne nouvelle pour l'international argentin qui se sent très bien à Paris et qui aurait été contraint de partir libre cet été s'il n'avait pas étendu son bail. Très bon lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City, le Fideo a en revanche perdu ses nerfs à l'Etihad Stadium mardi soir lors du match retour. Et pour Daniel Riolo, la question de son avenir doit se poser.

«Di Maria vieillit et doit être mis en concurrence»