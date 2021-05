Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle à 112M€ pour le Qatar !

Publié le 5 mai 2021 à 10h10 par A.M.

Grâce à son parcours européen, le PSG, éliminé par Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, devrait empocher la coquette somme de 112M€.

Après avoir éliminé le FC Barcelone puis le Bayern Munich, le PSG a buté sur Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Battus 2 buts à 1 au Parc des Princes, les Parisiens n'ont pas réussi à inverser la tendance à l'Etihad Stadium mardi soir (0-2). Un an après avoir perdu en finale contre le Bayern Munich, le PSG prouve toutefois qu'il est désormais capable d'être à la hauteur des meilleurs clubs européens en dépassant deux fois de suite les quarts de finale de la C1. Mais au-delà du prestige, ce parcours européen est crucial d'un point de vue économique.

112M€ grâce à la Ligue des Champions ?