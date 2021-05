Foot - PSG

Ligue des Champions : Riyad Mahrez crucifie le PSG !

Publié le 4 mai 2021 à 22h56 par La rédaction

Après une défaite à l’aller (1-2), le PSG devait réaliser un exploit contre Manchester City. Cela n’a finalement pas été le cas.

Pour espérer retourner en finale de la Ligue des Champions, le PSG devait remonter son retard face à Manchester City. Toutefois, sur leur pelouse, les hommes de Pep Guardiola ont livré un très grand match, résistant aux différents assauts des Parisiens. Solides défensivement, les Citizens ont été réalistes offensivement et c’est Riyad Mahrez, buteur à l’aller et auteur d’un doublé durant ce match retour, qui a mis fin aux espoirs du PSG de remporter la Ligue des Champions cette année. Dominateur, Manchester City s’est donc imposer (2-0) et affrontera en finale le vainqueur de l’opposition entre le Real Madrid et Chelsea.