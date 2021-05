Foot - PSG

PSG - Malaise : Le verdict tombe pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 mai 2021 à 17h15 par La rédaction

C'était la grosse interrogation du jour. Mbappé va-t-il débuter la rencontre face à City ce mardi ? Et bien la réponse est connue ! L'attaquant français devrait commencer sur le banc à Manchester.

Touché contre Manchester City lors du match aller la semaine passée, Kylian Mbappé avait été mis au repos face à Lens ce week-end en championnat pour être préservé pour la Ligue des Champions. Toujours incertain ce lundi en conférence de presse, Mauricio Pochettino expliquait que le natif de Bondy s'entraînerait seul à la veille d'affronter City à l'Etihad Stadium. Le coach argentin a dû réfléchir toute la nuit concernant son buteur et le verdict est tombé !

Coup dur le PSG !

Alors que Pep Guardiola s'attendait à voir débuter Kylian Mbappé, le tacticien espagnol pourrait se tromper puisque l'attaquant français devrait débuter la rencontre sur le banc d'après les dernières informations de Julien Maynard et Mohamed Bouhafsi. Gêné au mollet, le champion du monde n'est visiblement pas apte à débuter le match et devra patienter sur la touche avant une éventuelle entrée en jeu en cours de match. Il ne reste donc plus que quelques heures à Pochettino pour concocter son onze de départ. La logique voudrait que Mauro Icardi soit titularisé à la pointe de l'attaque en l'absence de Kylian Mbappé.