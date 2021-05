Foot - PSG

PSG : Ce témoignage lourd de sens sur Neymar avant Manchester City !

Publié le 4 mai 2021

Ce mardi, le PSG défie Manchester City en Ligue des champions. Battu à l'aller, le club parisien devra réaliser un exploit, mais Neymar estime que son équipe a les capacités de se qualifier pour la finale.

Battu au Parc des Princes mercredi dernier lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions (1-2), le PSG devra réaliser un exploit. Le club parisien devra battre Manchester City ce mercredi s’il souhaite se qualifier pour la finale de la compétition. Interrogé sur les chances du PSG, Neymar estime que son équipe a les capacités de venir à bout du club anglais après avoir battu successivement le FC Barcelone et le Bayern Munich. « Nous avons eu un match aller très difficile contre Manchester City, mais nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chance de gagner. Je pense que chaque Parisien doit croire en nous ! Je suis en première ligne, et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l’équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener la victoire cette quoi qu’il arrive, même s’il faut mourir sur le terrain » a confié le joueur brésilien.

Neymar afficherait sa confiance en interne