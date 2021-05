Foot - PSG

PSG : Pochettino dévoile sa recette miracle pour renverser Manchester City !

Publié le 3 mai 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Défait au Parc des Princes face à Manchester City, le PSG aura à coeur de refaire son retard et de renverser les hommes de Pep Guardiola ce mardi soir à l'Etihad Stadium. Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi, le coach du PSG a dévoilé les clés de la rencontre et ce qui allait permettre à ses joueurs de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive, le PSG peut réaliser l'immense exploit de jouer une nouvelle finale. Mais pour réussir ce coup, le club emmené par Mauricio Pochettino devra renverser Manchester City. En effet, le PSG a déjà disputé le match aller face aux Citizens de Pep Guardiola, et la rencontre ne s'est pas passée comme il l'aurait espéré. Alors qu'il recevait Manchester City ce mercredi, le club de la capitale a réalisé une très bonne première période. Une mi-temps au cours de laquelle la bande à Neymar a pu ouvrir le score grâce à son capitaine Marquinhos. Toutefois, le PSG s'est totalement effondré lors du deuxième acte, jusqu'à se faire renverser par les hommes de Pep Guardiola, finalement vainqueur 1-2 au Parc des Princes. Pour inverser la tendance et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, l'écurie de Nasser Al-Khelaïfi devra donc l'emporter et inscrire plus d'un but à l'Etihad Stadium. Une tâche loin d'être aisée, même si les joueurs du PSG ont déjà affiché leur confiance avant cette rencontre décisive de la saison. De son côté, Mauricio Pochettino sait déjà ce qu'il faut faire pour renverser la vapeur face à Manchester City. Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi, le coach du PSG a exposé sa théorie pour pouvoir qualifier son équipe pour une deuxième finale consécutive du club en Ligue des Champions, après celle perdue la saison dernière sous Thomas Tuchel face au Bayern.

«Il nous faudra être clinique et agressifs»