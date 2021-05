Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino est face à un terrible dilemme avec Kylian Mbappé !

Publié le 4 mai 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est annoncé incertain pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City ce mardi, prendre le risque de le faire jouer pourrait s’avérer être un énorme risque pour la suite de sa saison.

Victime d’une contracture au mollet, Kylian Mbappé a dû faire l’impasse sur le match contre le RC Lens ce samedi en Ligue 1, gagné 2-1 par le PSG malgré son absence. Mais qu’en sera-t-il ce mardi soir contre Manchester City pour le compte de la demi-finale retour de Ligue des champions opposant les deux écuries ? Pour l’heure, l’incertitude plane quant à sa présence, et Mauricio Pochettino n’avait d’ailleurs pas caché son inquiétude en conférence de presse ce lundi : « Il démarrera par un entrainement individuel aujourd'hui. On va le tester ». Et visiblement, ce test ne se serait pas déroulé de la meilleure des manières pour Kylian Mbappé…

Kylian Mbappé ressentirait toujours des douleurs au mollet

En effet, le journaliste Saber Desfarges indique ce mardi sur son compte Twitter que l’attaquant de 22 ans du PSG ressentirait toujours des douleurs à son mollet et aurait reçu des soins après son entraînement individuel de ce lundi. De ce fait, Mauricio Pochettino ferait face à un gros dilemme avec Kylian Mbappé, et le choix de l’entraineur argentin pourrait ne pas être sans conséquences ! Effectivement, Saber Desfarges poursuit en indiquant que faire faire jouer Kylian Mbappé serait un risque pour le reste de la saison de l’international français. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision de Mauricio Pochettino avec celui qui a inscrit un triplé au Camp Nou et un doublé à l’Allianz Arena lors de cette campagne de Ligue des champions.