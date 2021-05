Foot - PSG

PSG : Neymar prêt à relever un défi colossal à Paris !

Publié le 4 mai 2021 à 15h30 par La rédaction

Décevant lors du match aller, Neymar semble déterminé à battre Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions et, par la même occasion, qualifier son équipe pour la finale.

Les rumeurs sur l’avenir de Neymar continuent de faire les gros titres en Espagne. Ce mardi, Sport annonce que le joueur refuserait de prolonger son contrat avec le PSG et attendrait un signe de la part du FC Barcelone. Mais en ce jour de demi-finale de Ligue des champions, Neymar a sûrement d’autres chats à fouetter. Finaliste malheureux de la dernière édition, le club parisien espère se qualifier une nouvelle fois pour la finale de la C1 et affronter le vainqueur du match entre Chelsea et le Real Madrid. Pour se rendre à Istanbul, le PSG doit composter son billet en battant Manchester City ce mardi. La formation entraînée par Pep Guardiola est en ballotage favorable après sa victoire au Parc des Princes mercredi dernier (1-2). Si l’on suit ls statistiques, le club entraîné par Mauricio Pochettino n’a que 7% de chances de se qualifier, mais malgré ce retard, Neymar estime que le PSG a les capacités de battre Manchester City sur sa pelouse.

« Je ferai tout pour ramener cette qualification quoi qu’il arrive, même s’il faut mourir sur le terrain »

Décevant lors du match aller, Neymar est déterminé à offrir la qualification à son équipe ce mardi. « Nous avons eu un match aller très difficile contre Manchester City, mais nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chance de gagner. Je pense que chaque Parisien doit croire en nous ! Je suis en première ligne et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l’équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener cette qualification quoi qu’il arrive, même s’il faut mourir sur le terrain » a confié le joueur brésilien, déterminé. Comme indiqué par Abdellah Boulma, Neymar serait « surmotivé » et n’hésiterait pas à encourager ses coéquipiers. Le joueur ne cacherait pas son optimisme en interne et estime que le PSG a toutes ses chances lors de cet affrontement.

Pochettino rend hommage à Neymar