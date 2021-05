Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait jouer un terrible tour à Leonardo !

Publié le 4 mai 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Neymar semble toujours aussi incertain du fait que sa prolongation de contrat ne soit pas encore paraphée, la presse espagnole en rajoute une couche à ce sujet, assurant que le numéro 10 du PSG se voit toujours à Barcelone dans un futur proche.

Quel avenir pour Neymar ? La question devient de plus en plus sérieuse à mesure que le temps passe. Et pour cause, alors que son contrat court jusqu'en juin 2022, il n'a toujours pas prolongé au PSG, ce qui jette un froid sur son avenir. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'accord entre les deux parties est pourtant totale en ce qui concerne une prolongation de contrat. Et pourtant, rien n'est officiel pour le moment. « Tout est presque réglé », confirmait Neymar la semaine dernière au micro de RMC Sport . « Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain ». Un message rassurant de la part du Brésilien d'autant plus que Leonardo semble sur la même longueur d'onde. « Tout le monde sait déjà notre intention, c’est pour ça qu’on n’est pas pressés de capitaliser ce dont on a déjà commencé à parler. Il n’y a personne derrière nous, on est vraiment tranquilles, et le rapport est très bon et très franc. On va arriver au moment de décider bien sûr, parce que c’est important d’avoir les choses au clair pour le futur, mais le futur aujourd’hui, c’est d’ici au 29 mai et on espère que ce sera la finale de la Champions League », confiait de son côté le directeur sportif du PSG au micro de Canal+ . Autrement dit, l'optimisme règne dans ce dossier à Paris.

Neymar attend un signe du Barça

Toutefois, le temps presse. En effet, si Neymar ne prolonge pas son contrat, le PSG devra envisager une vente cet été afin de ne pas le laisser partir libre dans un an. Un cas de figure similaire à celui de Kylian Mbappé. Mais alors que le marché semble ouvert pour le Français, il l'était beaucoup moins pour l'ancien joueur du Barça... jusqu'à maintenant. Ce mardi, Sport relance effectivement ce feuilleton en assurant que bien que Neymar ait trouvé un accord pour prolonger au PSG jusqu'en 2026, le10sport.com révélait même l'existence d'une saison supplémentaire en option, le Brésilien attend un signe du FC Barcelone avant de prendre une décision définitive. Joan Laporta, nouveau président du club catalan, serait prêt à tenter de rapatrier le numéro 10 parisien, mais attend la fin de saison avant de lancer de franches négociations. Conscient des difficultés économiques du Barça, Neymar serait même disposé à revenir avec un salaire inférieur à celui qu'il touchait au moment de son départ, à savoir environ 16M€ par an. Bien loin des 36M€ annuels que lui garantit le PSG pour prolonger. Toujours d'après Sport , une élimination contre Manchester City pourrait d'ailleurs précipiter le départ de Neymar.

«La presse espagnole parle de n’importe quoi»