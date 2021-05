Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli aurait fait une énorme demande à Longoria pour Thauvin !

Publié le 4 mai 2021 à 12h10 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec l'OM, Florian Thauvin pourrait toutefois prolonger son bail sous l'impulsion de Jorge Sampaoli qui apprécie grande le profil de l'international français.

En fin de saison dernière, le départ libre de Florian Thauvin semblait évident. Toutefois, les nombreux changements en interne ont relancé son avenir. En effet, les départs d'Andoni Zubizarreta et de Jacques-Henri Eyraud ainsi que la prise de pouvoir de Pablo Longoria changent la donne. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le nouveau président de l'OM se démène afin de trouver une solution pour conserver Florian Thauvin, à l'inverse de l'ancienne direction marseillaise. Et c'est désormais Jorge Sampaoli qui pourrait être un nouvel atout dans ce dossier.

«Sampaoli veut garder Thauvin. Et Longoria veut faire plaisir à Sampaoli»