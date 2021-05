Foot - PSG

PSG : Un gros défi est lancé à Neymar et Mbappé !

Publié le 4 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Ce mardi, le PSG se déplace à Manchester City. Et en marge de cette rencontre, John Stones a prévenu ses futurs adversaires que sont Neymar et Kylian Mbappé.

Après avoir perdu au match aller (1-2), le PSG devra réaliser un très gros match ce mardi à l’Etihad Stadium afin de renverser Manchester City et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Pour cela, le club de la capitale devra notamment s’en remettre à Neymar et Kylian Mbappé. Mais en face, la défense des Citizens ne compte pas se laisser faire. Et rapporté par RMC , John Stones a prévenu Neymar et Mbappé.

« Nous, les défenseurs, aimons défier les meilleurs joueurs du monde »