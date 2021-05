Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino pourrait tenter un incroyable pari avec Mbappe !

Publié le 4 mai 2021 à 3h30 par A.M.

Touché au mollet, Kylian Mbappé semble incertain pour la demi-finale retour contre Manchester City mardi. Dans cette optique, Raymond Domenech suggère à Mauricio Pochettino l'hypothèse d'utiliser le Champion du monde en joker.

« Je m'attends à ce qu'il joue. Il va jouer, j'en suis convaincu. Je suis content qu'il joue. Pour le monde du football et ce match, j'espère qu'il va jouer ». Pep Guardiola en est persuadé, Kylian Mbappé sera aligné mardi soir au coup d'envoi de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Et pourtant, l'attaquant du PSG, touché au mollet et absent contre le RC Lens samedi en Ligue 1, est bel et bien incertain. Mauricio Pochettino va donc avoir un énorme choix à prendre. Et Raymond Domenech envisage l'option d'utiliser Kylian Mbappé en joker.

Mbappé en joker contre City ?