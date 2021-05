Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino a trouvé la solution pour remplacer Mbappé !

Publié le 4 mai 2021 à 11h45 par La rédaction

L'incertitude autour de la présence ou non de Kylian Mbappé à Manchester City plane toujours au dessus des têtes parisiennes. Face à cette situation, le coach du PSG aurait prévu un plan B : Mauro Icardi.

Avec ou sans Kylian Mbappé ? Un Kylian Mbappé titulaire ou remplaçant ? Le cerveau de Mauricio Pochettino devrait chauffer avant la rencontre face à Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions. En effet, le coach parisien est face à un dilemme. Kylian Mbappé doit-il démarrer la rencontre ? Affaibli et laissé au repos ce week-end contre Lens, l'attaquant français s'est entraîné individuellement ce lundi à la veille d'affronter City à l'Etihad Stadium dans un match on ne peut plus important pour le PSG. Alors simple bluff ou réelle blessure ? La présence du natif de Bondy pose question et il semblerait que Mauricio Pochettino ait déjà prévu tous les scénarios.

Icardi comme plan B ?