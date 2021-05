Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces nouvelles précisions importantes sur Mbappé !

Publié le 3 mai 2021 à 21h15 par La rédaction mis à jour le 3 mai 2021 à 21h16

Incertain pour le choc face à Manchester City, Kylian Mbappé s'est entrainé ce lundi soir, mais est resté en retrait pendant la majorité de la séance du jour de Mauricio Pochettino. Reste à savoir s'il sera prêt pour débuter la rencontre de ce mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions.

Le suspens reste entier pour Kylian Mbappé. Touché à un mollet, le numéro 7 du PSG figure bien dans le groupe de Mauricio Pochettino pour affronter Manchester City ce mardi soir. Toutefois, il n'est pas certain d'être titularisé ou d'être apte à jouer, tout court, face à la bande à Kevin De Bruyne. Présent en conférence de presse ce lundi, Mauricio Pochettino a entretenu le mystère, expliquant qu'il prendra sa décision au tout dernier moment en fonction de l'état de Kylian Mbappé. « Il démarrera par un entrainement individuel aujourd'hui. On va le tester. Il nous reste un jour pour décider s'il jouera demain » , a précisé le coach du PSG.

Kylian Mbappé s'est entrainé, mais...