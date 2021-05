Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible prédiction de Riolo pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 5 mai 2021 à 12h15 par A.M.

Invité à commenter l'avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin 2022, Daniel Riolo ne cache son inquiétude quant à la situation de l'attaquant du PSG.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé va bientôt devoir donner sa réponse concernant son éventuelle prolongation. En effet, le club de la capitale a mis fin à son parcours européen mardi soir sur la pelouse de l'Etihad Stadium, éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City. La décision de l'attaquant français est attendue depuis longtemps et le temps presse puisque s'il refuse de prolonger, une vente sera nécessaire cet été afin d'éviter un départ libre. Mais selon Daniel Riolo, la tendance est désormais négative.

«La drague est insistante et sent de plus en plus le râteau»